Ротенберг: СКА нужно наладить дисциплину

Роман Ротенберг Фото: globallookpress.com
«Наши ребята сегодня старались с первой смены сыграть правильно. Много удалялись, много меньшинства. Нужна игровая дисциплина. Готовимся к следующей игре, серия продолжается.
Судьи — профессионалы, хочу поблагодарить их за хорошую работу. У Анатолия Тарасова всегда были жесткие меры. В советское время квартиры дарили игрокам, потом отбирали за плохие удаления. Не надо удаляться.
У нас сильный соперник, здорово играет вратарь. В СКА дружный коллектив, ребята друг за друга играют. Надо всегда играть с огоньком, нужно, чтобы эта искра была с первой смены», — рассказал Ротенберг на пресс-конференции.
Третий матч серии пройдет 21 марта в Екатеринбурге. Пока «Автомобилист» ведет со счетом 2:0.