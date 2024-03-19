Ротенберг: СКА нужно наладить дисциплину

Главный тренер СКАобъяснил причину поражения своей команды во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина от «Автомобилиста» (1:3)

«Наши ребята сегодня старались с первой смены сыграть правильно. Много удалялись, много меньшинства. Нужна игровая дисциплина. Готовимся к следующей игре, серия продолжается.

Судьи — профессионалы, хочу поблагодарить их за хорошую работу. У Анатолия Тарасова всегда были жесткие меры. В советское время квартиры дарили игрокам, потом отбирали за плохие удаления. Не надо удаляться.

У нас сильный соперник, здорово играет вратарь. В СКА дружный коллектив, ребята друг за друга играют. Надо всегда играть с огоньком, нужно, чтобы эта искра была с первой смены», — рассказал Ротенберг на пресс-конференции.

Третий матч серии пройдет 21 марта в Екатеринбурге. Пока «Автомобилист» ведет со счетом 2:0.