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    Ротенберг: СКА нужно наладить дисциплину

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил причину поражения своей команды во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина от «Автомобилиста» (1:3)

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Наши ребята сегодня старались с первой смены сыграть правильно. Много удалялись, много меньшинства. Нужна игровая дисциплина. Готовимся к следующей игре, серия продолжается.

    Судьи — профессионалы, хочу поблагодарить их за хорошую работу. У Анатолия Тарасова всегда были жесткие меры. В советское время квартиры дарили игрокам, потом отбирали за плохие удаления. Не надо удаляться.

    У нас сильный соперник, здорово играет вратарь. В СКА дружный коллектив, ребята друг за друга играют. Надо всегда играть с огоньком, нужно, чтобы эта искра была с первой смены», — рассказал Ротенберг на пресс-конференции.

    Третий матч серии пройдет 21 марта в Екатеринбурге. Пока «Автомобилист» ведет со счетом 2:0.

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