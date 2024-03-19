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    «Металлург» минимально обыграл «Спартак» и увеличил преимущество в серии Кубка Гагарина

    «Металлург» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина «Металлург» дома одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    Единственную шайбу в третьем периоде забросил Егор Коробкин.

    «Спартак» во второй раз в серии не смог распечатать ворота Ильи Набокова.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Коробкин — 1 (Яковлев), 45:24 — 1:0Вратари: Набоков — Николаев (59:18)Штраф: 4 — 14Броски: 29 (9+14+6) — 33 (15+5+13)

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Металлурга». Следующий матч между «Металлургом» и «Спартаком» пройдет в Москве в четверг, 21 марта.

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