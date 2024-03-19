«Металлург» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Во втором матче серии второго раунда Кубка Гагаринадома одержал победу надсо счетом 1:0.

Единственную шайбу в третьем периоде забросил Егор Коробкин.

«Спартак» во второй раз в серии не смог распечатать ворота Ильи Набокова.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Коробкин — 1 (Яковлев), 45:24 — 1:0Вратари: Набоков — Николаев (59:18)Штраф: 4 — 14Броски: 29 (9+14+6) — 33 (15+5+13)

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Металлурга». Следующий матч между «Металлургом» и «Спартаком» пройдет в Москве в четверг, 21 марта.