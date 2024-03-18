Крикунов: Не думаю, что победа «Трактора» внесет перелом в противостояние с «Динамо»

Бывший главный тренер московскоговысказался о серии 2-го раунда плей-офф КХЛ между «бело-голубыми» и

«Внимательно слежу за плей-офф КХЛ, все матчи проходят в напряжённой интересной борьбе. Отмечу прежде всего серию "Динамо" и "Трактора". Не думаю, что победа челябинцев внесёт перелом в противостояние с москвичами.

Это всего лишь один матч, "Трактор" все свои моменты использовал, голы залетали после рикошетов. Да, они организованно оборонялись, но, думаю, в других матчах характер игры изменится», — сказал Крикунов Чемпионату.

Напомним, что в 1-м матче серии между «Динамо» и «Трактором» челябинцы одержали победу со счетом 4:2 (счет в серии 1:0 в пользу «Трактора»).

Следующий матч между этими командами состоится 18-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.