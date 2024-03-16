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    «Трактор» одолел московское «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

    «Динамо» Москва — «Трактор»: счет матча 2:4, обзор голов

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    «Трактор» обыграл московское «Динамо» (4:2) в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе челябинской команды голы записали на свой счет Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин (в большинстве) и Артём Блажиевский.

    У московского «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

    КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч.
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0).
    Голы: Джиошвили — 2 (Ильенко, Римашевский), 10:26 — 1:0. Сошников — 1 (Блажиевский, Шаров), 14:32 — 1:1. Ткачев — 2 (Шабанов), 16:15 — 1:2. Юртайкин — 1 (бол., Шабанов), 17:59 — 1:3. Блажиевский — 1 (Робинсон), 30:13 — 1:4. О`Делл — 2 (Кудрявцев, Рашевский), 38:48 — 2:4Вратари: Коновалов (Моторыгин, 17:59, 57:27) — ФукалеБроски: 35 (11+12+12) — 19 (8+8+3)Штраф: 4 — 2Счет в серии: 0 — 1

    После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий матч между этими командами состоится 18-го марта в Москве.

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