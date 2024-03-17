Жамнов: Первая игра сложилась не так, как хотелось бы

Главный тренерподвел итог матча против(0:4).

«Первая игра сложилась не так, как хотелось бы. Движемся дальше, готовимся к следующему матчу. Что не получилось? Забить (смеётся). Были моменты, не хватило злости. Играли по периметру, особой нагрузки у вратаря соперника не было. Учтём это в дальнейшем, думаю, всё будет нормально. Доволен ли взаимодействиями между звеньями? Нормально, но чуть ушли от той игры, что мы просили. Не получилась та игра, которую хотели.

"Металлург" неплохо сыграл в обороне, но здесь и наша вина, наших нападающих. Не было той злости и агрессии. Много бросков, которые видел вратарь» — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

После этого матча «Металлург» повел в серии со «Спартаком» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 19-го марта в Магнитогорске.