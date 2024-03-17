В 02:00 17.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Монреаль» — «Калгари» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Монреаль.

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