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    Калгари — Монреаль: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Монреаль

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 17.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Монреаль в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Монреаль» — «Калгари» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Монреаль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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