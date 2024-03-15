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    Плющев: «Динамо» может дойти до финала Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предстоящей серии между московским «Динамо» и «Трактором».

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «В этом сезоне бело-голубые поставили большие задачи. Не думаю, что будет какая-то недооценка соперника с их стороны. Вообще плохо представляю, как можно недооценивать соперника в плей-офф, когда игра идет на вылет. Команда будет спокойно готовиться и сыграет в свой хоккей. Тем более я уверен, что "Динамо" ставит перед собой задачи не просто пройти в следующий раунд, а дойти до самых высоких стадий. До финала? Думаю, они могут дойти до финала», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Трактор» прошел «Салават Юлаев» со счетом в серии 4:2. Первый матч 2-го раунда против московского «Динамо» состоится 17-го марта в Москве.

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