Плющев: «Динамо» может дойти до финала Кубка Гагарина

Бывший тренер сборной Россиивысказался о предстоящей серии между московским

«В этом сезоне бело-голубые поставили большие задачи. Не думаю, что будет какая-то недооценка соперника с их стороны. Вообще плохо представляю, как можно недооценивать соперника в плей-офф, когда игра идет на вылет. Команда будет спокойно готовиться и сыграет в свой хоккей. Тем более я уверен, что "Динамо" ставит перед собой задачи не просто пройти в следующий раунд, а дойти до самых высоких стадий. До финала? Думаю, они могут дойти до финала», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Трактор» прошел «Салават Юлаев» со счетом в серии 4:2. Первый матч 2-го раунда против московского «Динамо» состоится 17-го марта в Москве.