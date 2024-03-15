В «Ладе» высказались о будущем Браташа

Спортивный директор «Лады»прокомментировал будущее в клубе главного тренера

«Продолжит ли работу Олег Браташ? У него ещё год контракта, поэтому об этом речи вообще не должно быть. Команда решила основную задачу сезона — какие к нему могут быть вопросы? Он свою работу провёл честно, правильно. Доказал, что может работать в КХЛ. Для него же это тоже был первый сезон в качестве главного тренера в команде КХЛ», — сказал Якубов «Чемпионату».

Тольяттинская «Лада» смогла пробиться в плей-офф, но вылетела из Кубка Гагарина-2024 в первом кругу, проиграв омскому «Авангарду» (1-4).