ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск
  • 14:14
    • Источник: «Спартак» уволит Абаскаля и назначит Черчесова
  • 14:02
    • Сборная России в июне сыграет с Белоруссией
    Все новости спорта

    «Металлург» обыграл «Амур» в шестом матче серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» одержал выездную победу над «Амуром» в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина.

    «Магнитка» дожала хабаровский «Амур» в овертайме шестого матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Магнитка» дожала хабаровский «Амур» в овертайме шестого матча

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Магнитки».

    Автором победной шайбы стал 20-летний нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин, поразивший ворота хозяев на третьей минуте овертайма.

    В основное время у гостей отличились Архип Неколенко и Игорь Гераськин.

  • Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск
  • Кубок Гагарина: обзор второй игровой недели
  • Сегодня

    • В составе «Амура» авторами результативных бросков стали Дмитрий Шевченко и Алекс Бродхёрст.

    «Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в следующий раунд плей-офф.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
    «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Неколенко — 1 (Маклюков, Пресс), 5:28 — 0:1. Шевченко — 2 (Слепец, Балдаев), 38:57 — 1:1. Гераськин — 3 (Акользин), 56:37 — 1:2. Бродхерст — 1 (Шевченко, Барулин), 58:04 — 2:2. Гребенкин — 1 (Джонсон), 62:55 — 2:3Вратари: Бобков (57:56 — 58:04) — НабоковШтраф: 4 — 6Броски: 30 (8+11+11+0) — 28 (6+11+9+2)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Лацио» и «Удинезе» много не забьют
  • «Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Севилья» обязана подтвердить свой уровень
  • «Альмерия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пачука — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие