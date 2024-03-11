«Металлург» обыграл «Амур» в шестом матче серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Магнитогорскийодержал выездную победу надв шестом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Магнитки».

Автором победной шайбы стал 20-летний нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин, поразивший ворота хозяев на третьей минуте овертайма.

В основное время у гостей отличились Архип Неколенко и Игорь Гераськин.

В составе «Амура» авторами результативных бросков стали Дмитрий Шевченко и Алекс Бродхёрст.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в следующий раунд плей-офф.