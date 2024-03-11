«Металлург» обыграл «Амур» в шестом матче серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

«Магнитка» дожала хабаровский «Амур» в овертайме шестого матча Фото: globallookpress.com
Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Магнитки».
Автором победной шайбы стал 20-летний нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин, поразивший ворота хозяев на третьей минуте овертайма.
В основное время у гостей отличились Архип Неколенко и Игорь Гераськин.
В составе «Амура» авторами результативных бросков стали Дмитрий Шевченко и Алекс Бродхёрст.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в следующий раунд плей-офф.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Неколенко — 1 (Маклюков, Пресс), 5:28 — 0:1. Шевченко — 2 (Слепец, Балдаев), 38:57 — 1:1. Гераськин — 3 (Акользин), 56:37 — 1:2. Бродхерст — 1 (Шевченко, Барулин), 58:04 — 2:2. Гребенкин — 1 (Джонсон), 62:55 — 2:3Вратари: Бобков (57:56 — 58:04) — НабоковШтраф: 4 — 6Броски: 30 (8+11+11+0) — 28 (6+11+9+2)