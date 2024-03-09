ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Канчельскис«Американские хозяева "МЮ" думают только о деньгах». Андрей Канчельскис — о титульной гонке в Англии, интриге в РПЛ и своем новом клубе
  • 19:31
    • «РБ Лейпциг» легко обыграл «Дармштадт»
  • 19:26
    • «Бавария» раздавила «Майнц» на своем поле
  • 19:21
    • СКА обыграл «Торпедо» и вышел в четвертьфинал
  • 17:30
    • «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон»
  • 16:40
    • «Металлург» победил «Амур» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    Мартемьянов: Считаю, что ключевым стал первый период

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Металлург Мг
    Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о матче против «Металлурга» (1:3).

    Андрей Мартемьянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мартемьянов

    «Считаю, что ключевым стал первый период: обе команды создали достаточное количество моментов, "Металлург" их реализовал, а нам это не удалось. Немножко наше большинство всё подпортило, где-то была потеря концентрации, мало блокированных бросков, голы тоже из-за потери концентрации. Будем готовиться к шестой игре, добро пожаловать в Хабаровск.

    Просили играть спокойнее эту игру? Я никогда не прошу сбрасывать обороты, всегда прошу сбрасывать на максимум. У "Металлурга" тоже эмоции сильно кипели, шестой матч покажет, кто духом сильнее.

    Найдёте ли нужные слова, учитывая ваш опыт? Я всегда найду, что сказать, поверьте. Я и сейчас сказал, и дома скажу.

    Какой вратарь начнёт шестой матч? А вот это я вам точно не скажу.

    Замена Бобкова сделана, чтобы встряхнуть команду? Конечно, однозначно. Я видел, что не контролируем некоторые моменты, "Металлург" в атаке играет очень сильно, должны были действия взбодрить команду, решил поменять вратаря», — цитирует Мартемьянова «Чемпионат».

    Теперь в серии «Металлург» повел со счетом 3:2. Шестая игра пройдет в Магнитогорске 11 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Болонья» должна выдержать экзамен
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Жирона» вновь потеряет очки?
  • «Жирона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Ждем много голов и победу «Арсенала»
  • «Арсенал» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие