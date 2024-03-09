Мартемьянов: Считаю, что ключевым стал первый период

Главный тренер хабаровскоговысказался о матче против(1:3).

«Считаю, что ключевым стал первый период: обе команды создали достаточное количество моментов, "Металлург" их реализовал, а нам это не удалось. Немножко наше большинство всё подпортило, где-то была потеря концентрации, мало блокированных бросков, голы тоже из-за потери концентрации. Будем готовиться к шестой игре, добро пожаловать в Хабаровск.

Просили играть спокойнее эту игру? Я никогда не прошу сбрасывать обороты, всегда прошу сбрасывать на максимум. У "Металлурга" тоже эмоции сильно кипели, шестой матч покажет, кто духом сильнее.

Найдёте ли нужные слова, учитывая ваш опыт? Я всегда найду, что сказать, поверьте. Я и сейчас сказал, и дома скажу.

Какой вратарь начнёт шестой матч? А вот это я вам точно не скажу.

Замена Бобкова сделана, чтобы встряхнуть команду? Конечно, однозначно. Я видел, что не контролируем некоторые моменты, "Металлург" в атаке играет очень сильно, должны были действия взбодрить команду, решил поменять вратаря», — цитирует Мартемьянова «Чемпионат».

Теперь в серии «Металлург» повел со счетом 3:2. Шестая игра пройдет в Магнитогорске 11 марта.