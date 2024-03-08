«Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 1:2, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе уфимцев единственную шайбу забросил Джош Ливо.
У «Трактора» отличились Чарльз Робинсон в большинстве и Максим Шабанов.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч.
«Салават Юлаев» — «Трактор» 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Голы: Робинсон — 2 (бол. Бурдасов), 25:28 — 0:1. Ливо — 4 (Хмелевский, Дроздов), 29:11 — 1:1. Шабанов — 1 (Ткачев), 54:01 — 1:2Вратари: Самонов — ФукалеБроски: 33 (9+13+11) — 22 (6+8+8)Штраф: 14 — 6
После этого матча «Трактор» повел в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2. Следующая встреча состоится 10-го марта в Челябинске.