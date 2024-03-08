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    «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии плей-офф

    «Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    «Трактор» одолел «Салават Юлаев» (2:1) в 5-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе уфимцев единственную шайбу забросил Джош Ливо.

    У «Трактора» отличились Чарльз Робинсон в большинстве и Максим Шабанов.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч.
    «Салават Юлаев» — «Трактор» 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
    Голы: Робинсон — 2 (бол. Бурдасов), 25:28 — 0:1. Ливо — 4 (Хмелевский, Дроздов), 29:11 — 1:1. Шабанов — 1 (Ткачев), 54:01 — 1:2Вратари: Самонов — ФукалеБроски: 33 (9+13+11) — 22 (6+8+8)Штраф: 14 — 6

    После этого матча «Трактор» повел в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2. Следующая встреча состоится 10-го марта в Челябинске.

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