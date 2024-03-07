НХЛ. «Колорадо» разгромил «Детройт», «Торонто» выиграл у «Баффало»

«Колорадо» забросил семь шайб в ворота «Детройта»

«Колорадо» забросил семь шайб в ворота «Детройта» Фото: nhl.com

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» — «Баффало» — 2:1 ОТ

Автором победного гола в овертайме стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Американец забросил 54-ю шайбу и продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона.

Вратарь «Мейпл Лифс» Илья Самсонов отразил 24 броска из 25. Россиянин выиграл восемь из девяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Баффало» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Нюландер — 34 (Бертуцци, Доми), 22:29 — 1:0. Олофссон — 5 (Гиргенсонс), 26:31 — 1:1. Мэттьюс — 54 (Марнер, Райлли), 64:20 — 2:1Вратари: Самсонов — ЛуукконенШтраф: 4 — 2Броски: 27 (6+9+10+2) — 25 (10+9+3+3)

«Торонто» — «Баффало» — 2:1 ОТ

«Колорадо» — «Детройт» — 7:2

Лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 4 (1+3) очка и вышел на первое место в списке бомбардиров текущей регулярки.

В активе канадца теперь 109 (40+69) очков — на четыре больше, чем у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Автором хет-трика в этом матче стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 29.

«Детройт» проиграл третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Детройт» — 7:2 (2:2, 3:0, 2:0) Голы: Фаббри — 17 (бол., Дебринкэт, Гостисбеер), 1:48 — 0:1. Макар — 15 (Тэйвз, Маккиннон), 5:15 — 1:1. Перрон — 13 (Копп, Мяяття), 13:30 — 1:2. Маккиннон — 40 (бол., Рантанен, Макар), 17:07 — 2:2. Лехконен — 10 (Рантанен, Маккиннон), 28:49 — 3:2. Макар — 16 (Рантанен, Маккиннон), 36:12 — 4:2. Макар — 17 (бол., Рантанен, Друэн), 39:26 — 5:2. Друэн — 12 (Колтон, Мэнсон), 47:12 — 6:2. Фоди — 1 (Кивиранта), 55:25 — 7:2Вратари: Георгиев — Лайон (Раймер, 40:00)Штраф: 10 — 18Броски: 54 (16+24+14) — 29 (15+6+8)

«Колорадо» — «Детройт» — 7:2

«Анахайм» — «Оттава» — 2:1

«Анахайм» продлил серию поражений «Оттавы» до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Оттава» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Кастелич — 3 (Зуб, Хаймор), 2:44 — 0:1. Строум — 10 (Ватрано, Лисон), 24:42 — 1:1. Киллорн — 10 (Зеллвегер, Фаулер), 43:27 — 2:1Вратари: Достал — Сегорд (58:39 — 59:19, 59:27)Штраф: 8 — 10Броски: 16 (3+8+5) — 29 (8+4+17)