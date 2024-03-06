НХЛ. «Эдмонтон» выиграл у «Бостона», два очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Коламбус»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5

«Флорида» продлила победную серию до шести матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

Для «Нью-Джерси» это четвертое поражение в пяти последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) Голы: Казинс — 4 (Ткачак), 2:54 — 0:1. Родригес — 10 (бол., Ткачак, Беннетт), 6:30 — 0:2. Д. Хьюз — 21 (бол., Братт, Л. Хьюз), 11:45 — 1:2. Майер — 14, 31:01 — 2:2. Луостаринен — 11 (Куликов, Экман-Ларссон), 32:37 — 2:3. Казинс — 5 (Форслинг, Ткачак), 45:33 — 2:4. Миллер — 4 (Братт, Д. Хьюз), 51:16 — 3:4. Райнхарт — 45 (п.в., Экблад), 59:52 — 3:5Вратари: Шмид (58:37 — 59:29, 59:39 — 59:52) — СтоларзШтраф: 4 — 6Броски: 24 (3+14+7) — 31 (11+9+11)

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5

«Питтсбург» — «Коламбус» — 5:3

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и был признан второй звездой матча. Россиянин набрал 48 (18+30) очков в 60 играх сезона.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений. «Пингвинз» на данный момент занимают 11-е место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Коламбус» — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) Голы: Пулюярви — 1 (Грэйвс), 13:33 — 1:0. Малкин — 18 (Р. Смит, Грэйвс), 18:57 — 2:0. Годро — 10 (Рословик, Веренски), 24:31 — 2:1. Пик — 1 (Бин, Тексье), 25:28 — 2:2. Ракелль — 9 (бол.), 34:32 — 3:2. Рословик — 5 (мен., Пик), 48:04 — 3:3. Картер — 8 (бол., Бемстрем, Р. Смит), 48:26 — 4:3. Р. Смит — 11 (Малкин), 49:53 — 5:3Вратари: Джерри — Гривз (58:28 — 58:43, 58:58)Штраф: 2 — 6Броски: 31 (12+6+13) — 36 (6+17+13)

«Питтсбург» — «Коламбус» — 5:3

«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 4:2

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков и 21. Россиянин одержал четвертую победу подряд.

Защитник нью-йоркской команды Александр Романов стал автором результативной передачи. В его активе 15 (6+9) очков в 60 матчах текущей регулярки.

У «Сент-Луиса» одну из двух шайб забросил Алексей Торопченко, для которого этот гол стал 11-м в сезоне.

«Айлендерс» продлили победную серию до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сент-Луис» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Голы: Торопченко — 11 (Нейберс), 21:21 — 0:1. Кайру — 20 (Саад, Сканделла), 28:30 — 0:2. Палмиери — 19 (Пелек, Добсон), 32:32 — 1:2. Пажо — 8 (Палмиери, Ахо), 37:47 — 2:2. Хорват — 24 (Нельсон, Пелек), 40:55 — 3:2. Барзал — 19 (п.в., Нельсон, Романов), 59:29 — 4:2Вратари: Сорокин — Хофер (58:51 — 59:29)Штраф: 2 — 0Броски: 33 (10+17+6) — 21 (8+5+8)

«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 4:2

«Бостон» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ

Автором дубля в этом матче стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В обоих случаях ему ассистировали Эван Бушар и Коннор Макдэвид.

Макдэвид, в активе которого теперь 99 (23+76) очков, занимает третье место в списке бомбардировал сезона. У форварда «Тампы» Никиты Кучеров и Нэтана Маккиннона из «Колорадо» по 105 очков.

«Эдмонтон» выиграл пятый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Заха — 15 (Хейнен, Уотерспун), 44:26 — 1:0. Хаймэн — 44 (Драйзайтль, Макдэвид), 58:40 — 1:1. Драйзайтль — 30 (Макдэвид, Бушар), 62:18 — 1:2Вратари: Ульмарк — Скиннер (57:46 — 58:40)Штраф: 4 — 4Броски: 26 (9+12+5+0) — 27 (9+8+9+1)

«Бостон» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ

«Виннипег» — «Сиэтл» — 3:4

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников стал автором результативной передачи в эпизоде с первым голом. Россиянин набрал 29 (8+21) очков в 58 матчах сезона.

«Сиэтл» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сиэтл» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) Голы: Шульц — 6 (Бьоркстранд, Маккэн), 8:45 — 0:1. Коннор — 26 (Шайфли, Наместников), 28:07 — 1:1. Маккэн — 27 (мен., Гурд, Олексяк), 37:56 — 1:2. Лаури — 9 (Эпплтон, Самберг), 39:51 — 2:2. Нидеррайтер — 18 (Эпплтон, Лаури), 41:17 — 3:2. Татар — 8 (Бенайерс, Эберле), 41:42 — 3:3. Бураковски — 2 (бол., Эванс, Маккэн), 57:21 — 3:4Вратари: Хеллибак (57:53) — ДаккордШтраф: 2 — 4Броски: 33 (14+10+9) — 24 (7+10+7)

«Виннипег» — «Сиэтл» — 3:4

«Нэшвилл» — «Монреаль» — 3:4 ОТ

«Нэшвилл» проиграл первый матч после восьми побед подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Форсберг — 30 (Евангелиста, О`Райлли), 15:24 — 1:0. Нюквист — 17 (Форсберг, О`Райлли), 25:11 — 2:0. Галлахер — 10 (Эванс, Андерсон), 36:39 — 2:1. Савар — 5 (Кофилд, Сузуки), 36:45 — 2:2. О`Райлли — 23 (Нюквист, Лозон), 52:19 — 3:2. Рой — 2, 54:55 — 3:3. Сузуки — 25 (Кофилд, Мэтисон), 60:17 — 3:4Вратари: Сарос — АлленШтраф: 9 — 9Броски: 28 (14+7+7+0) — 30 (11+11+7+1)

«Нэшвилл» — «Монреаль» — 3:4 ОТ

«Аризона» — «Чикаго» — 2:5

«Чикаго» прервал серию из семи поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Чикаго» — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1) Голы: Джонс — 2 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 10:54 — 0:1. Бьюгстад — 14 (Дамба), 22:07 — 1:1. Фолиньо — 15 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 24:27 — 1:2. Карконе — 17, 31:42 — 2:2. Дикинсон — 18 (бол., Корчински, Власик), 34:10 — 2:3. Курашев — 11 (бол., Фолиньо, Т. Джонсон), 38:35 — 2:4. Джонс — 3 (п.в., Дикинсон), 59:32 — 2:5Вратари: Ингрэм (56:47 — 57:20, 57:49 — 59:32) — СодерблумШтраф: 10 — 4Броски: 39 (17+14+8) — 32 (12+13+7)

«Аризона» — «Чикаго» — 2:5

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Мур — 24 (Дано), 10:54 — 1:0. Петтерссон — 30 (Хегландер, Хьюз), 36:36 — 1:1. Миллер — 31 (Босер, Хьюз), 61:36 — 1:2Вратари: Тэлбот — Демко (61:06)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (9+9+6+0) — 31 (5+16+9+1)

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 1:2 ОТ