Квартальнов: Неплохо играли, но тут каждая мелочь решает судьбу матча

Главный тренер минскогодал комментарий о матче против московского(3:4).

«Понятно, что плей-офф — это другое соревнование. Здесь, в общем-то, и говорить много не стоит. Нельзя оставаться "три на пять", когда, в общем-то, мы контролировали игру, но такие подарки… Надо контролировать свои клюшки. На том и получили, хотя игра была неплохая с нашей стороны.

Но в прошлой игре неплохо сыграли в меньшинстве, а сегодня пару моментов их мастера исполнили. Получилось так, что два ведущих игрока, которые играют у нас на "точке", сидели в боксе.

За что можно зацепиться из позитива? Совершенно другое соревнование. Как вы сказали, мы играли лучше 50 минут? Мы и в конце вели в счёте, но надо контролировать клюшки. Надо просто их контролировать. Не получилось. Неплохо играли, но тут каждая мелочь решает судьбу матча», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо». Встреча состоится в среду, 6 марта, начало — 19:30 мск.