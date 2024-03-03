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    Игрок «Ак Барса» Радулов дисквалифицирован на один матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ изучил эпизод с нарушением нападающего «Ак Барса» Александра Радулова во втором матче серии плей-офф против «Автомобилиста».

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    В итоге Радулова дисквалифицировали на одну встречу.

    В первом периоде 37-летний форвард грубо въехал в защитника екатеринбуржцев Кирилла Воробьева. После долгого просмотра повтора судьи приняли решение удалить Радулова до конца матча.

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Ак Барса" Александра Радулова по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано на официальном сайте КХЛ.

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