«Металлург» — «Амур»: счет матча 2:3, обзор голов

Автор победной шайбы Егор Коршков Фото: globallookpress.com
В составе хозяев отличились Игорь Гераськин и Люк Джонсон.
За «Амур» шайбы забрасывали Александр Хохлачев, Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Гераськин — 1 (Пресс, Юров), 14:00 — 1:0. Хохлачев — 1 (Кулик, Дрозг), 18:21 — 1:1. Шевченко — 1 (Рылов, Дрозг), 34:44 — 1:2. Коршков — 1 (Барулин, Бочаров), 34:59 — 1:3. Джонсон — 2 (Орехов), 59:26 — 2:3Вратари: Набоков (58:01 — 59:26, 59:44) — БобковБроски: 47 (20+16+11) — 21 (8+11+2)Штраф: 2 — 12
Счет в серии стал ничейным — 1:1. Третий матч пройдет 5 марта в Хабаровске.