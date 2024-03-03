ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара»
  • 17:52
    • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд
  • 17:11
    • «Металлург» уступил «Амуру» в плей-офф Кубка Гагарина
  • 16:06
    • «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью
  • 17:56
    • «Вильярреал» разгромил на своем поле «Гранаду»
  • 17:45
    • Шистад выиграла спринтерскую гонку в Лахти
    Все новости спорта

    «Металлург» уступил «Амуру» в плей-офф Кубка Гагарина

    «Металлург» — «Амур»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» уступил дома хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3.

    Автор победной шайбы Егор Коршков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победной шайбы Егор Коршков

    В составе хозяев отличились Игорь Гераськин и Люк Джонсон.

    За «Амур» шайбы забрасывали Александр Хохлачев, Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Гераськин — 1 (Пресс, Юров), 14:00 — 1:0. Хохлачев — 1 (Кулик, Дрозг), 18:21 — 1:1. Шевченко — 1 (Рылов, Дрозг), 34:44 — 1:2. Коршков — 1 (Барулин, Бочаров), 34:59 — 1:3. Джонсон — 2 (Орехов), 59:26 — 2:3Вратари: Набоков (58:01 — 59:26, 59:44) — БобковБроски: 47 (20+16+11) — 21 (8+11+2)Штраф: 2 — 12

    Счет в серии стал ничейным — 1:1. Третий матч пройдет 5 марта в Хабаровске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Атлетико» продлит успешную домашнюю статистику
  • «Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие