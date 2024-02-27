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    Инсайдер НХЛ: «Вашинтон» может обменять Манту

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    Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о возможном обмене нападающего «Вашингтона» Энтони Манты перед дедлайном.

    Энтони Манта
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    Энтони Манта

    «Вашингтон уже давно пытается обменять Манту. Но сейчас мы подходим к тому моменту, когда он станет неограниченно свободным агентом.

    Он стал горячим в очень нужный момент. И найдётся кто-то, кто скажет: "Мы собираемся рискнуть, потому что он играет за свою следующую сделку, и поэтому у него будет высокая мотивация"… Кто знает Энтони Манту лучше, чем кто-либо другой?» — цитирует Фридмана Sportsnet.

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    • В нынешнем сезоне Манта провел 53 матча и набрал 31 (18+13) очко. «Вашингтон» занимает 9-е место в таблице Востока с 63 очками в активе.

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