Инсайдер НХЛ: «Вашинтон» может обменять Манту

Инсайдер НХЛвысказался о возможном обмене нападающегоперед дедлайном.

«Вашингтон уже давно пытается обменять Манту. Но сейчас мы подходим к тому моменту, когда он станет неограниченно свободным агентом.

Он стал горячим в очень нужный момент. И найдётся кто-то, кто скажет: "Мы собираемся рискнуть, потому что он играет за свою следующую сделку, и поэтому у него будет высокая мотивация"… Кто знает Энтони Манту лучше, чем кто-либо другой?» — цитирует Фридмана Sportsnet.

В нынешнем сезоне Манта провел 53 матча и набрал 31 (18+13) очко. «Вашингтон» занимает 9-е место в таблице Востока с 63 очками в активе.