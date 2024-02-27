НХЛ. «Вашингтон» нанес поражение «Оттаве», «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», «Сиэтл» — «Бостон»

За океаном проходит очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Оттава» — 6:3 (4:2, 2:1, 0:0)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою результативную серию — до этого форвард забивал в четырех домашних матчах подряд.

«Вашингтон» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 57 матчах. «Оттава» идет на 14-й строчке с 53 очками в 56 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Оттава» — 6:3 (4:2, 2:1, 0:0) Голы: Протас — 5 (Манта, Макмайкл), 6:30 — 1:0. Карлсон — 4 (бол., Строум), 8:30 — 2:0. Батерсон — 19 (Ткачак, Пинто), 10:12 — 2:1. Пинто — 5 (Хэмоник, Ткачак), 12:41 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Сгарбосса, Макмайкл), 18:33 — 3:2. Маленстин — 6 (Протас, Обе-Кубель), 18:47 — 4:2. Ткачак — 26 (Тарасенко, Пинто), 21:27 — 4:3. Лапьер — 3 (Маленстин, Бир), 21:58 — 5:3. Лапьер — 4 (Манта, Протас), 30:55 — 6:3Вратари: Кемпер — Форсберг (Корписало, 20:00)Штраф: 2 — 6Броски: 20 (10+6+4) — 21 (9+6+6)

«Вашингтон» — «Оттава» — 6:3

«Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по воротам.

«Айлендерс» (62 очка) после 58 матчей занимают 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (79) остается вторым на «Западе» после 60 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Пулок — 4 (Хольмстрем, Сизикас), 15:59 — 0:1. Дюшен — 23 (бол., Харли, Стэнковен), 27:11 — 1:1. Маклин — 2 (Энгвалль, Пулок), 35:24 — 1:2. Стэнковен — 1 (Джонстон), 38:17 — 2:2. Хорват — 23 (Барзал, Райлли), 62:54 — 2:3Вратари: Уэджвуд — СорокинШтраф: 6 — 2Броски: 32 (13+9+9+1) — 28 (10+13+4+1)

«Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ

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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

«Эдмонтон» (70 очков) прервал серию из трех поражений подряд и занимает шестое место в Западной конференции НХЛ.

«Лос-Анджелес» (68) идет седьмым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Мур — 22 (Байфилд, Энглунд), 6:45 — 0:1. Хаймэн — 39 (Макдэвид), 19:36 — 1:1. Лафферье — 8 (Копитар, Рой), 27:34 — 1:2. Драйзайтль — 28 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 35:56 — 2:2. Бушар — 15 (Драйзайтль, Макдэвид), 41:25 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 16 (Браун, Янмарк), 56:31 — 4:2Вратари: Скиннер — РиттихШтраф: 4 — 6Броски: 31 (8+11+12) — 40 (11+15+14)

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2

«Сиэтл» — «Бостон» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

«Сиэтл» (61 очко) занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ.

«Бостон» (82) продолжает лидировать на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Бостон» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Пастрняк — 37 (Шаттенкирк, Боквист), 5:53 — 0:1. Эберле — 14 (бол.), 24:45 — 1:1. Пастрняк — 38 (Заха, Макэвой), 37:08 — 1:2. Данн — 11 (Бураковски, Гурд), 45:29 — 2:2. Бьоркстранд — 14 (Борген, Веннберг), 54:30 — 3:2. Койл — 21 (бол., Пастрняк, Маршан), 57:08 — 3:3. Победный буллит: ЯмамотоВратари: Грубауэр — УльмаркШтраф: 2 — 10Броски: 27 (7+5+14+1) — 32 (11+10+9+2)