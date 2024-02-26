Разин: Я доволен концовкой регулярки, хотя не было задачи выиграть «Восток»

Главный тренер магнитогорскогоподвел итог матча против(3:1).

«В принципе, план сработал. Хотели дать отдохнуть ведущим игрокам, потому что шесть игр было за 12 дней, плюс "Амур" был на коне. Тяжёлые игры были, не стали рисковать. Знали, что молодёжь будет рвать и метать, выйдет заряженной на победу. Получилось, что планировали. А всякие разговоры, всякие гадости… Это было, есть и будет всегда.

Я доволен концовкой регулярки, хотя не было задачи выиграть "Восток". Сезон прошли ровненько, был один только спад, когда пять матчей проиграли, но там были тяжёлые перелёты, ребята подсели. Много положительных моментов: зритель вернулся на трибуны, прорыв молодёжи. Кто думал, что Набоков станет основным вратарём, Юров — лучшим бомбардиром, а Гребёнкин закончит регулярку капитанством?

На разминке потряхивало даже тех, кого не должно было. Понятно, что игра за первое место, ответственность свалилась. Но в первой же смене, когда шайба на лёд падает, волнение уходит. Те ребята, которые хотели воспользоваться шансом, они им воспользовались.

"Амур" — команда с хорошим составом, ребята из первых двух пятёрок поиграли на хорошем уровне. Плюс губернатор у них сильно участвует в делах команды, поэтому я думаю, что они будут из кожи вон лезть, чтобы нас обыграть. Так что серия лёгкой точно не будет», — приводит слова Разина «Чемпионат».

«Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте Восточной конференции. «Авангард» стал вторым.