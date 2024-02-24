Заварухин: Ребята молодцы, вышли играть с хорошими эмоциями и настроем

Главный тренер челябинскоговысказался о матче против(3:2 Б).

«Ребята молодцы, вышли играть с хорошими эмоциями и настроем. Конечно, должны были забивать в основное время. Но хорошо, что на буллитах Макс Шабанов хорошо сработал, а Зак Фукале только один гол пропустил. Была видна командная игра, и спасибо болельщикам, что поддержали нас. С хорошими эмоциями двигаемся дальше.

Игра Шабанова на буллитах? Макс очень сильно, упорно работает над этим компонентом. Он наш лидер, хорошо исполняет буллиты, и мы доверили это ему. Потенциальные соперники по плей-офф? Мы выходим играть только на победу. Нам без разницы, кто на нас попадёт. Наверное, с такой игрой нам любой соперник по зубам», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Авангард» набрал 92 очка после 67 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке.