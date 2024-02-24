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    Тамбиев: Мне понравилось содержание игры

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    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итог матча против «Динамо» (3:4 ОТ).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Мне понравилось содержание игры и то, как команда играла, боролась, сражалась с мастеровитым и сильно мотивированным соперником. А мы понимали, что "Динамо" сегодня очень мотивировано. Ребята — молодцы, что и гол хороший забили, сравняв счёт на последних секундах. Всё было в этом матче, но немного подвели нас вбрасывания, два гола мы после них пропустили, не разобравшись. А в целом я доволен командой.

    Чего не хватало на протяжении всего сезона, чтобы играть вот так классно, как сегодня? Мы строимся. Вы видите, что очень много молодых игроков влилось в команду. Немножко нам не хватает правильной подготовки к матчам. Не то, что настроя, а вот именно подготовки. У нас много ситуаций, когда мы выдаём хорошие матчи, а потом нас подводит фаза подготовки к стартовому вбрасыванию следующего матча. Ребята думают, что они хорошо отыграли предыдущий матч. А потом выходят и как будто играет другая команда, а мастерства и опыта у нас нет такого. У нас нет таких игроков, которые в течение матча могут собраться и заиграть на очень высоком уровне.

    Мы пока не можем так. Мы должны с первого вбрасывания. Вот здесь я вижу в этом причину. А так мне тоже сегодня очень понравилась игра команды», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

    После этого матча «Динамо» с 96 очками возглавило таблицу Западной конференции, «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке с 54 баллами.

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