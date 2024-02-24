Мартемьянов: Многие не хотят играть с «Амуром» в плей-офф, но это их проблемы

Главный тренер «Амура»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее «Амур» уже гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.

«Соперника мы пока не знаем, трудно что-то сказать. Команда у нас абсолютно новая. Ценность игрока в плей-офф возрастает кратно, каждый хочет показать, что он достоен находиться в этой команде, будет борьба за контракты. Каждая ошибка может привести к окончанию серии, нужно поправлять вещи в плане атаки.

Мы мало бросаем, академичный хоккей выдаем. Соперник показал сегодня как надо действовать. Есть момент — атакуй, когда пропесочишь, начинают показывать нормальный хоккей.

Я не заморачиваюсь с кем играть, в плей-офф все команды сильные, мы тоже сильная команда, не проходная. Здесь мы уже фактически неделю находимся в московском поясе, потом вернемся также как они будем себя чувствовать.

Единственное мы уже адаптированы к этим переездам, знаю, что многие не желают с нами играть, но это их проблемы. Ребята у нас привыкли к такому режиму, спят в самолете. Дальний Восток — это тоже Россия.

Меня лично мотивирует "Адмирал". Ребята молодцы, хорошо играли, кубковая игра была. Пусть почаще от обороны, но какая разница, результат был, команда умела терпеть и забивать нужные голы», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.