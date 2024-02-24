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    «Ак Барс» оказался сильнее «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур» со счетом 4:2.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    За казанский клуб дублем отметился нападающий Станислав Галиев, еще по шайбе забросили Максим Быков и Кирилл Семенов. За «Амур» отличились Ян Дрозг и Кирилл Слепец.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:1, 4:0, 0:1)
    Голы: Дрозг — 9, 6:29 — 0:1. Галиев — 6 (Семенов, Кошелев), 28:32 — 1:1. Быков — 2 (Кателевский), 34:00 — 2:1. Галиев — 7 (Лямкин, Семенов), 35:40 — 3:1. Семенов — 12 (Галиев), 37:31 — 4:1. Слепец — 7 (мен.), 52:17 — 4:2Вратари: Билялов — ЛозебниковШтраф: 5 — 14Броски: 43 (15+19+9) — 22 (10+5+7)

    «Ак Барс» с 82 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 70 очками — на восьмой строчке таблицы «Востока».

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