«Ак Барс» оказался сильнее «Амура»

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыгралсо счетом 4:2.

За казанский клуб дублем отметился нападающий Станислав Галиев, еще по шайбе забросили Максим Быков и Кирилл Семенов. За «Амур» отличились Ян Дрозг и Кирилл Слепец.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:1, 4:0, 0:1) Голы: Дрозг — 9, 6:29 — 0:1. Галиев — 6 (Семенов, Кошелев), 28:32 — 1:1. Быков — 2 (Кателевский), 34:00 — 2:1. Галиев — 7 (Лямкин, Семенов), 35:40 — 3:1. Семенов — 12 (Галиев), 37:31 — 4:1. Слепец — 7 (мен.), 52:17 — 4:2Вратари: Билялов — ЛозебниковШтраф: 5 — 14Броски: 43 (15+19+9) — 22 (10+5+7)

«Ак Барс» с 82 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 70 очками — на восьмой строчке таблицы «Востока».