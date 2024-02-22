Рябыкин: Проспали начало, пропустили два таких легких гола

Главный тренервысказался о поражении от(0:3).

«Проспали начало, пропустили два таких легких гола. Потом вроде чуть пришли в себя, но тяжело сравнивать счёт, не забрасывая ни одной шайбы. Ноль голов — это тяжело.

Мотивация команды? Единственное, что мы можем говорить игрокам, что они сейчас работают на своё имя, на свои контракты в будущем. Скажем честно, заставлять тяжело. Все понимают, что осталось две игры, и дальше уже всё», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ.

«Трактор» после 66 матчей имеет 76 очков и занимает шестое место на «Востоке». «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции с 47 очками.