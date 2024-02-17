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    Козлов: Еще нужно подвести ребят физически к важным матчам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался относительно матча против «Локомотива» (0:3).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Всегда приятно возвращаться в Ярославль. С "Локомотивом" тяжело играть, когда эта команда начинает вести по счёту. Пропустили быстрый первый гол. Затем "Локомотив" очень вязко играл в средней зоне, в зоне обороны. Мы очень много сил тратили на прохождение средней зоны. Очень много было потерь. Не самая лучшая наша игра. Это было видно и по движению, и по единоборствам. Мы проиграли много важных моментов. У нас через день "Динамо", нос выше, делаем выводы и готовимся.

    Ноль голов в двух матчах? У нас есть несколько матчей подкорректировать некоторые моменты. Нужно правильно провести анализ. Еще нужно подвести ребят физически к важным матчам.

    Проиграли в движении? У нас сейчас шесть матчей с топовыми соперниками, это сказывается. В этих матчах мы отдавали много физических и эмоциональных сил. Какой есть календарь, такой и есть. Мы можем только адаптироваться под него», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада с 89-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 3-й позиции Востока (85 баллов).

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