Козлов: Еще нужно подвести ребят физически к важным матчам

Главный тренер уфимскоговысказался относительно матча против(0:3).

«Всегда приятно возвращаться в Ярославль. С "Локомотивом" тяжело играть, когда эта команда начинает вести по счёту. Пропустили быстрый первый гол. Затем "Локомотив" очень вязко играл в средней зоне, в зоне обороны. Мы очень много сил тратили на прохождение средней зоны. Очень много было потерь. Не самая лучшая наша игра. Это было видно и по движению, и по единоборствам. Мы проиграли много важных моментов. У нас через день "Динамо", нос выше, делаем выводы и готовимся.

Ноль голов в двух матчах? У нас есть несколько матчей подкорректировать некоторые моменты. Нужно правильно провести анализ. Еще нужно подвести ребят физически к важным матчам.

Проиграли в движении? У нас сейчас шесть матчей с топовыми соперниками, это сказывается. В этих матчах мы отдавали много физических и эмоциональных сил. Какой есть календарь, такой и есть. Мы можем только адаптироваться под него», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада с 89-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 3-й позиции Востока (85 баллов).