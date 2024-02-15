Разин: Мы не заслуживали сегодня поражения

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Мы не заслуживали сегодня поражения. По движению, по моментам мы были лучше, но, к сожалению, результат отрицательный. Ретро матч, ностальгия… Можно было Вайсфельда пригласить, также отсудил бы как сегодня. Незасчитанный гол? Честно сказать я сильно удивился, как бы сейчас не нарваться на штраф, сначала засчитывают обычно, потом просматривают… Вайсфельд всегда делал наоборот.

Билялов? Вратарь часть команды. В последних играх он хорошо играет, сегодня — не исключение. Но были моменты, когда скорее не он выручил, а мы не забили. Результативность Кошелева? Не удивлен, мы его подготовили для "Ак Барса", побегал у нас, сейчас один из самых активных. Моменты создавал, гол забил. Это нормально, когда хоккеист забивает своей бывшей команде.

Старый дворец спорта? Самые яркие воспоминания от него, я еще пацаном приезжал в этот дворец, 10 лет мне было. Потом с "Магниткой" приезжал сюда. И счастливые моменты были, по буллитам обыграли "Ак Барс", и разочарования, когда плей-офф проиграли, когда был тренером "Ижстали" тут была хорошая приятная атмосфера», — цитирует Разина «Спорт-Экспресс».

«Металлург» продолжает лидировать на «Востоке» с 87 очками после 63 матчей. «Ак Барс» идет третьим с двухочковым отставанием.