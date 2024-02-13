Козлов о победе «Салавата Юлаева»: Забили много голов и порадовали наших болельщиков

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(7:2).

«Счёт хороший, забили много голов и порадовали наших болельщиков, но игра вышла напряжённой. Первый период получился не так, как мы хотели, но Саша Самонов хорошо сыграл. Все четыре звена хорошо отработали и в атаке, и в обороне. Сыграли самоотверженно, сконцентрированно. Это и сделало разницу.

У Григория Панина первый дубль в КХЛ? Здорово, что такой опытный игрок, как Григорий, делает дубль. Тем более против сильной команды. Он молодец, но и его партнёры здорово выводили его на ворота», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Козлова сыграют против СКА 15-го февраля.