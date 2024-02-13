«Ак Барс» — «Нефтехимик»: счет матча 3:0, обзор голов

всухую обыграл(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды голы записали на свой счет Семен Кошелев, Александр Радулов и Илья Сафонов.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Голы: Кошелев — 10 (Семенов), 08:15 — 1:0. Радулов — 15 (Марченко, Галимов), 22:55 — 2:0. Сафонов — 12 (бол. Шипачев, Миллер), 27:41 — 3:0Вратари: Билялов — ЗагидулинБроски: 25 (11+7+7) — 35 (13+12+10)Штраф: 6 — 4

После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 76-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 9-й позиции (64 балла).