«Адмирал» продлил серию поражений «Барыса»

«Барыс» проиграл одиннадцатый матч подряд Фото: globallookpress.com
Игра во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
В составе дальневосточной команды авторами результативных бросков стали Дмитрий Бучельников, Джованни Фьоре, Алексей Соловьев и Леонид Метальников.
У гостей отличились Даниил Апальков и Джозеф ЛаБейт.
«Барыс» проиграл одиннадцатый матч подряд.
«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 51 очко. «Барыс» находится на последней строчке — 46 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Бучельников — 13 (бол., Горшков, Берлев), 14:40 — 1:0. Апальков — 6 (Кайыржан, Асетов), 21:43 — 1:1. Лабейт — 7 (Камара, Нургалиев), 26:40 — 1:2. Фьоре — 13 (Горшков, Берлев), 38:30 — 2:2. Соловьев — 6 (Бучельников, Шевченко), 56:57 — 3:2. Метальников — 5 (п. в., Петьков), 58:55 — 4:2Вратари: Демченко — Шутов (58:22 — 58:55)Штраф: 2 — 6Броски: 41 (10+12+19) — 39 (14+14+11)