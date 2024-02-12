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    Тренер «Северстали»: Ребята молодцы, сыграли по заданию и выиграли матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо Минск
    Исполняющий обязанности главного тренера «Северстали» Евгений Ставровский высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2).

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    «Тяжелая игра, хороший соперник. Хорошо двигается, агрессивный, жесткий. Ребята молодцы, сыграли по заданию и выиграли матч. Две игры подряд — это очень тяжело. Еще раз: спасибо ребятам. Они здорово отстояли, особенно в конце.

    Завтра — выходной, и будем готовиться дальше к концовке чемпионата. Это очень тяжело и для молодых ребят. То, что они молодые — подспорье. Они быстрее восстанавливаются. Тем не менее, это очень тяжелый график. Я считаю, что мы справились с этим периодом.

    Это, наверное, был самый жесткий отрезок в регулярке у нас. Тем более, концовка. Ребята молодцы, очень дружно прошли этот марафон.

    Выходим на пик формы? К концу регулярки ребята более четко выполняют те требования, которые мы пытались им донести с начала чемпионата. Рисунок игры становится уже четче, у нас стало меньше спадов. Надеюсь, это продолжится и дальше», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

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