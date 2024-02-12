Тренер «Северстали»: Ребята молодцы, сыграли по заданию и выиграли матч

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским(3:2).

«Тяжелая игра, хороший соперник. Хорошо двигается, агрессивный, жесткий. Ребята молодцы, сыграли по заданию и выиграли матч. Две игры подряд — это очень тяжело. Еще раз: спасибо ребятам. Они здорово отстояли, особенно в конце.

Завтра — выходной, и будем готовиться дальше к концовке чемпионата. Это очень тяжело и для молодых ребят. То, что они молодые — подспорье. Они быстрее восстанавливаются. Тем не менее, это очень тяжелый график. Я считаю, что мы справились с этим периодом.

Это, наверное, был самый жесткий отрезок в регулярке у нас. Тем более, концовка. Ребята молодцы, очень дружно прошли этот марафон.

Выходим на пик формы? К концу регулярки ребята более четко выполняют те требования, которые мы пытались им донести с начала чемпионата. Рисунок игры становится уже четче, у нас стало меньше спадов. Надеюсь, это продолжится и дальше», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. В следующем матче «столевары» сыграют против «Спартака» 14-го февраля.