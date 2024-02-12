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    Никитин об 1:5 в матче со «Спартаком»: Грубейшие ошибки допустили, нас закономерно наказали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:5).

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    «Грубейшие ошибки допустили. С такой командой мастеров непозволительно так делать. Нас закономерно наказали. Это хороший урок. Мы должны стоять на двух ногах твёрдо на земле. Сегодня мы точно не на двух ногах находились.

    Почему сел Шалунов? Очень простая истина — если ты не можешь помочь команде выиграть, то нельзя проигрывать. В командном виде спорта это простая истина.

    Почему ошибались? Совокупность причин. Конечно, есть усталость. Никто не сбрасывает это со счетов. Но ребятам объяснили, что нельзя делать на усталости. К сожалению, мы не прислушались. Это мастерство.

    Ты можешь в плохом состоянии не выиграть игру. А вот проиграть ты её можешь спокойно. Что мы и сделали сегодня», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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    • После матча со «Спартаком» «железнодорожники» занимают 2-е место в таблице Западной конференции с 86-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Никитина сыграют против ЦСКА 15-го февраля.

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