Никитин об 1:5 в матче со «Спартаком»: Грубейшие ошибки допустили, нас закономерно наказали

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(1:5).

«Грубейшие ошибки допустили. С такой командой мастеров непозволительно так делать. Нас закономерно наказали. Это хороший урок. Мы должны стоять на двух ногах твёрдо на земле. Сегодня мы точно не на двух ногах находились.

Почему сел Шалунов? Очень простая истина — если ты не можешь помочь команде выиграть, то нельзя проигрывать. В командном виде спорта это простая истина.

Почему ошибались? Совокупность причин. Конечно, есть усталость. Никто не сбрасывает это со счетов. Но ребятам объяснили, что нельзя делать на усталости. К сожалению, мы не прислушались. Это мастерство.

Ты можешь в плохом состоянии не выиграть игру. А вот проиграть ты её можешь спокойно. Что мы и сделали сегодня», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

После матча со «Спартаком» «железнодорожники» занимают 2-е место в таблице Западной конференции с 86-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Никитина сыграют против ЦСКА 15-го февраля.