ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарья КасаткинаВторой финал Касаткиной, пятый титул Эмбера и первая за четыре года победа Плишковой
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 18:06
    • Потапова пробилась во второй круг на турнире «Мастерс» в Дохе
  • 17:57
    • Самсонова уступила в первом круге на турнире в Дохе
  • 15:34
    • «Спартак» отменил тренировку в Абу‑Даби из‑за землетрясения
  • 15:00
    • Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана
    Все новости спорта

    Гордеев покидает «Сибирь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Официальный сайт КХЛ сообщил, что 25-летний защитник Федор Гордеев и «Сибирь» расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Федор Гордеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Гордеев

    Причем, инициатором разрыва стал сам хоккеист. Гордеев не выходил на лед с декабря 2023 года. Последним его матчем стал поединок против «Лады» (2:1 ОТ).

    Всего в текущем сезоне 25-летний защитник сыграл 42 игры в регулярном чемпионате, забросил две шайбы, отдал пять результативных передач, имеет показатель результативности «-5». Его контракт с «Сибирью» заканчивался в апреле.

  • Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены»
  • КХЛ: обзор 22-й игровой недели
  • Сегодня

    • Федор Гордеев играет первый сезон в КХЛ, до этого он выступал в Северной Америке в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL. До «Сибири» он выступал в ECHL за «Майн Маринерз».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативного футбола без оглядки на ворота
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» готов разобраться с нынешним «Локомотивом»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?
  • «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.15
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Панетоликос — Арис Салоники
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие