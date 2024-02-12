Гордеев покидает «Сибирь»

Официальный сайт КХЛ сообщил, что 25-летний защитникрасторгли контракт по обоюдному согласию.

Причем, инициатором разрыва стал сам хоккеист. Гордеев не выходил на лед с декабря 2023 года. Последним его матчем стал поединок против «Лады» (2:1 ОТ).

Всего в текущем сезоне 25-летний защитник сыграл 42 игры в регулярном чемпионате, забросил две шайбы, отдал пять результативных передач, имеет показатель результативности «-5». Его контракт с «Сибирью» заканчивался в апреле.

Федор Гордеев играет первый сезон в КХЛ, до этого он выступал в Северной Америке в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL. До «Сибири» он выступал в ECHL за «Майн Маринерз».