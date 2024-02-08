ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Самуэль Это'о«В этой мафии мы не предаем лидеров». Как Это'о превратился из футбольной легенды в коррумпированного функционера
  • 21:50
    • Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА
  • 21:16
    • «Ак Барс» с трудом обыграл «Трактор»
  • 21:15
    • Стал известен состав групп Лиги наций — 2024/2025
  • 18:59
    • «Зенит» размазал «Шанхай» Слуцкого в Кубке Равноправия
  • 18:52
    • «Спартак» в гостях обыграл «Авангард» в результативном матче
    Все новости спорта

    «Ак Барс» с трудом обыграл «Трактор»

    «Ак Барс» — «Трактор»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    В матче регулярного чемпионата казанский «Ак Барс» обыграл дома челябинский «Трактор» со счетом 2:1.

    Артем Лукоянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Лукоянов

    На 33-й минуте счет открыл нападающий хозяев Семен Кошелев.

    «Трактор» ответил заброшенной шайбой в большинстве Максима Шабанова на 46-й минуте.

    Но почти сразу опытный Артем Лукоянов снова вывел вперед «Ак Барс». Эта шайба и стала в итоге победной.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Кошелев — 9 (Семенов), 32:47 — 1:0. Шабанов — 24 (бол., Юртайкин, Ткачев), 45:11 — 1:1. Лукоянов — 9 (Свечников, Кателевский), 47:41 — 2:1Вратари: Билялов — Фукале (58:28)Броски: 29 (10+10+9) — 30 (13+8+9)Штраф: 6 — 6

    «Ак Барс» идет четвертым на «Востоке» с 74 очками в 60 матчах. «Трактор» занимает шестое место с 72 баллами в 61-й встрече.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Монако» в четвертьфинал Кубка Франции?
  • «Руан» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бенфика» без проблем выйдет в полуфинал
  • «Визела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Удержится ли «Дортмунд» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эштрела — Портимоненсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие