«Ак Барс» — «Трактор»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата казанскийобыграл дома челябинскийсо счетом 2:1.

На 33-й минуте счет открыл нападающий хозяев Семен Кошелев.

«Трактор» ответил заброшенной шайбой в большинстве Максима Шабанова на 46-й минуте.

Но почти сразу опытный Артем Лукоянов снова вывел вперед «Ак Барс». Эта шайба и стала в итоге победной.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Кошелев — 9 (Семенов), 32:47 — 1:0. Шабанов — 24 (бол., Юртайкин, Ткачев), 45:11 — 1:1. Лукоянов — 9 (Свечников, Кателевский), 47:41 — 2:1Вратари: Билялов — Фукале (58:28)Броски: 29 (10+10+9) — 30 (13+8+9)Штраф: 6 — 6

«Ак Барс» идет четвертым на «Востоке» с 74 очками в 60 матчах. «Трактор» занимает шестое место с 72 баллами в 61-й встрече.