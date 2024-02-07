начнут матч в 03:30 в НХЛ, 07.02.2024.

Последний матч: «Колорадо» — «Нью-Джерси» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Колорадо»).

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