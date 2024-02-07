ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Челси» и «Проект Почеттино»: как тяжелый сезон сказывается на тренере, владельцах и команде
  • 22:04
    • Хет-трик Уила помог «Динамо» победить «Автомобилист»
  • 20:10
    • Иордания сенсационно переиграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» сломил сопротивление ЦСКА
  • 19:26
    • «Авангард» и СКА забросили 14 шайб на двоих
  • 19:19
    • «Зенит» не смог одолеть «Ноа» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Нью-Джерси — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.02.2024 в 03:30 начнется матч в НХЛ Нью-Джерси — Колорадо

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нью-Джерси и Колорадо начнут матч в 03:30 в НХЛ, 07.02.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Колорадо» — «Нью-Джерси» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Колорадо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетик» доставить «матрасникам» проблемы?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Астон Вилла» оставит «Челси» за бортом Кубка Англии?
  • «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Иран выйдет в финал Кубка Азии
  • Иран — Катар. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие