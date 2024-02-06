Козлов: Победа показывает, что у нас есть характер и сила воли, что все бьются до конца

Главный тренердал свой комментарий по поводу матча против(2:0).

«Интересная, быстрая игра с обилием голевых моментов, как с одной, так и с другой стороны. Я считаю, что вратари провели хороший матч, сделали очень много сэйвов. Тяжёлой получилась для нас игра. У ЦСКА большая и габаритная команда. В первом периоде у нас было хорошее движение, во втором уже соперник начал перехватывать инициативу. В третьем было видно, что наши ребята на жилах вытаскивают матч, потому что очень много сил отдали сегодня в единоборствах.

То, что выиграли — плюс для команды. Это показывает, что у нас есть характер и сила воли, что все бьются до конца. Все четыре звена хорошо отработали.

Александр Самонов сыграл на ноль, отдал голевую передачу после прошлой игры, когда мы его заменили. Он был хорош.

Повреждения у Кулёмина и Василевского? Будем смотреть после выходного. У них такие травмы, где каждый день имеет значение. Если они будут себя хорошо чувствовать и будут готовы нам помочь, то выйдут из списка травмированных», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 81 очко в 60 матчах и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 66 баллами после 60 игр располагается на седьмой строчке Запада.