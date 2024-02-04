ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур ВермеренУспешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна
  • 11:56
    • Большунов стал победителем масс-старта на этапе КР в Тюмени
  • 11:09
    • «Ростов» сообщил о трансфере египетского защитника Эль-Аскалани
  • 02:30
    • Сборная ЮАР по пенальти обыграла Кабо-Верде и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 23:06
    • Сборная Кот-д'Ивуара в меньшинстве в дополнительное время обыграла Мали и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 22:26
    • «Алавес» не смог ничего противопоставить «Барселоне»
    Все новости спорта

    Кучеров: Свист на Матче звезд НХЛ? Мне понравилось

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров поделился впечатлениями от участия в Матче звезд НХЛ.

    Никита Кучеров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Кучеров

    30-летний россиянин играл за команду Куинна Хьюза, которая в полуфинале Матча звезд проиграла команде Остона Мэттьюса. Кучерова снова освистали, как и во время конкурсов.

    «Мне понравилось. Я здесь, чтобы повеселиться, и я уверен, что болельщикам это понравилось. Было потрясающе находиться здесь, рядом с лучшими игроками, и быть с ними на льду», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

    Все прогнозы на НХЛ

    До этого Кучерова освистывали после его выступления в конкурсе мастерства, в котором россиянин занял последнее место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» взять реванш у «Вест Хэма»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие