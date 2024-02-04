«Барыс» — «Амур»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Амура» голы записали на свой счет Алекс Бродхерст и Ян Дрозг.

У «Барыса» шайбы забросили Роман Старченко в большинстве и Аркадий Шестаков.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Амур». Победную шайбу забросил Владислав Барулин.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Барыс» — «Амур» 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1). Голы: Старченко — 4 (бол. Апальков, Скленичка), 04:14 — 1:0. Бродхерст — 3 (Хохлачев, Мищенко), 26:58 — 1:1. Дрозг — 7 (Щемеров, Шевченко), 48:09 — 1:2. Шестаков — 13 (Оберг, Скленичка), 51:35 — 2:2. Барулин — 13 (Коршков, Мищенко), 60:16 — 2:3Вратари: Паскуале — БобковБроски: 32 (9+12+11+0) — 34 (7+16+10+1)Штраф: 4 — 8

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Барыс» — на последней 12-й позиции (45).