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    Кросби об участии игроков НХЛ на ОИ: Я бы хотел быть частью этого, но нужно заслужить

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал новость о том, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие на Олимпиаде 2026-го года.

    Сидни Кросби
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    Сидни Кросби

    «Это отличная новость. Особенно с учётом неопределённости, это просто потрясающая новость. Я уверен, что многие игроки действительно счастливы.

    Я бы с удовольствием сыграл. Я никогда не загадываю слишком далеко вперёд, но всегда хочется принимать участие, смотреть, как идут дела, и видеть, где сборная находится среди лучших.

    Я бы хотел быть частью этого. Но это нужно заслужить. Это не даётся просто так. Чтобы представлять свою страну, вы должны это заслужить», — приводит слова Кросби The Hockey News.

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