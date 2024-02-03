Кросби об участии игроков НХЛ на ОИ: Я бы хотел быть частью этого, но нужно заслужить

Капитанпрокомментировал новость о том, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие на Олимпиаде 2026-го года.

«Это отличная новость. Особенно с учётом неопределённости, это просто потрясающая новость. Я уверен, что многие игроки действительно счастливы.

Я бы с удовольствием сыграл. Я никогда не загадываю слишком далеко вперёд, но всегда хочется принимать участие, смотреть, как идут дела, и видеть, где сборная находится среди лучших.

Я бы хотел быть частью этого. Но это нужно заслужить. Это не даётся просто так. Чтобы представлять свою страну, вы должны это заслужить», — приводит слова Кросби The Hockey News.

В нынешнем сезоне 36-летний форвард провел 46 матчей, забросил 27 шайб и сделал 23 голевые передачи.