Кросби об участии игроков НХЛ на ОИ: Я бы хотел быть частью этого, но нужно заслужить

Сидни Кросби Фото: globallookpress.com
«Это отличная новость. Особенно с учётом неопределённости, это просто потрясающая новость. Я уверен, что многие игроки действительно счастливы.
Я бы с удовольствием сыграл. Я никогда не загадываю слишком далеко вперёд, но всегда хочется принимать участие, смотреть, как идут дела, и видеть, где сборная находится среди лучших.
Я бы хотел быть частью этого. Но это нужно заслужить. Это не даётся просто так. Чтобы представлять свою страну, вы должны это заслужить», — приводит слова Кросби The Hockey News.
В нынешнем сезоне 36-летний форвард провел 46 матчей, забросил 27 шайб и сделал 23 голевые передачи.