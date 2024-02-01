Жамнов: Мы провели худший матч в сезоне

Главный тренервысказался относительно матча против(1:2).

«В раздевалке сказал игрокам, что мы провели худший матч в сезоне, потому что проиграли борьбу, у нас не было угрозы. Матч не выигрывается по периметру, он выигрывается на пятаке. У нас этого не было сегодня. Не было поддержки друг друга. Я думаю, мы сами себе создали проблемы, вышли без настроя на борьбу. Объяснили ребятам все нюансы, рассказали, что мы делали не так в предыдущих матчах. Получается, наступаем на те же грабли», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 78-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (76 баллов).