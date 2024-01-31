«Барыс» — «Авангард»: счет матча 1:3, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
На голы Николая Прохорокина, Михаила Гуляева и Сергея Бойкова хозяева ответили точным броском престижа в исполнении Аркадия Шестакова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Шестаков — 12, 16:39 — 1:0. Гуляев — 4 (Прохоркин, Юрчо), 26:59 — 1:1. Прохоркин — 14 (Чмыхов, Рейнгардт), 30:15 — 1:2. Бойков — 5 (п.в., Жафяров), 59:13 — 1:3Вратари: Паскуале (58:34 — 59:13) — МишуровШтраф: 0 — 4Броски: 33 (16+10+7) — 34 (7+16+11)
После этого матча «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Барыс» находится на двенадцатой строчке на Востоке (44 балла).