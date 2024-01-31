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    «Авангард» сломил сопротивление «Барыса»

    «Барыс» — «Авангард»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде обыграл «Барыс» со счетом 3:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    На голы Николая Прохорокина, Михаила Гуляева и Сергея Бойкова хозяева ответили точным броском престижа в исполнении Аркадия Шестакова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Шестаков — 12, 16:39 — 1:0. Гуляев — 4 (Прохоркин, Юрчо), 26:59 — 1:1. Прохоркин — 14 (Чмыхов, Рейнгардт), 30:15 — 1:2. Бойков — 5 (п.в., Жафяров), 59:13 — 1:3Вратари: Паскуале (58:34 — 59:13) — МишуровШтраф: 0 — 4Броски: 33 (16+10+7) — 34 (7+16+11)

    После этого матча «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Барыс» находится на двенадцатой строчке на Востоке (44 балла).

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