Кудашов: Я не скажу, что это была наша лучшая игра

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(3:4 Б).

«Не хочу комментировать. Давайте к вопросам. Одна из лучших игр в сезоне? Не согласен. Были недоработки, и довольно много. Я не скажу, что это была наша лучшая игра.

Почему в овертайме произошла путаница со сменой? По мне, так не было никакой путаницы. А что тогда произошло? Я не знаю. Уже сказал, что не хочу комментировать сегодняшнюю игру», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. Московское «Динамо» располагается на 2-й позиции (77 баллов).