ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ронда Роуза и Аманда Нунес5 девушек UFC, чья карьера разрушилась после проигрыша в бою за пояс
  • 14:08
    • Клопп покинет «Ливерпуль» по окончанию нынешнего сезона
  • 10:11
    • Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур» в Хабаровске, у Кулемина — хет-трик

    «Амур» — «Салават Юлаев»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Амур
    «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Амуром» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Кулемин — автор хет-трика в ворота «Амура»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Кулемин — автор хет-трика в ворота «Амура»

    В составе уфимской команды хет-трик оформил форвард Николай Кулемин. Нападающий забросил одну шайбу во 2-м периоде и отличился 2 голами в 3-м отрезке встречи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Амур» — «Салават Юлаев» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).
    Голы: Кулемин — 11 (бол. Дроздов, Шмелев), 31:36 — 0:1. Кулемин — 12 (Огирчук, Науменков), 53:09 — 0:2. Кулемин — 13 (Хафизуллин), 56:19 — 0:3Вратари: Бобков — СамоновБроски: 27 (5+7+15) — 25 (7+13+5)Штраф: 4 — 6

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Амур» располагается на 10-й позиции (53 балла), отставая от зоны плей-офф на 3 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шпоры» могут сотворить неожиданность
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • СКА ждет очередной успех с армейском дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Авангард» остановит серию «Ак Барса»
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие