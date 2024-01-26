«Амур» — «Салават Юлаев»: счет матча 0:3, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды хет-трик оформил форвард Николай Кулемин. Нападающий забросил одну шайбу во 2-м периоде и отличился 2 голами в 3-м отрезке встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Амур» — «Салават Юлаев» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Голы: Кулемин — 11 (бол. Дроздов, Шмелев), 31:36 — 0:1. Кулемин — 12 (Огирчук, Науменков), 53:09 — 0:2. Кулемин — 13 (Хафизуллин), 56:19 — 0:3Вратари: Бобков — СамоновБроски: 27 (5+7+15) — 25 (7+13+5)Штраф: 4 — 6

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Амур» располагается на 10-й позиции (53 балла), отставая от зоны плей-офф на 3 очка.