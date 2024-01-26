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    Ларионов: Не хватило свежести, удачи

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче против «Автомобилиста» (1:2 Б).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Хозяев с победой, наших ребят с хорошей игрой. Огненная атмосфера была во дворце, приятно было смотреть, две команды играли в хороший хоккей, игра держала в напряжении весь матч. Наших болельщиков, которые приехали поддержать команду, [благодарю] за их преданность и терпение. Удача была на стороне "Автомобилиста"

    Чего не хватило, чтобы растянуть оборону "Автомобилиста"? Удачи не хватило двум командам, моменты были у обеих сторон. Второй период, когда были хорошие моменты, старались найти улучшенную позицию. Не люблю слово "простота", в которой гениальность, но надо было сыграть чуть попроще, чтобы дать вратарю соперника почувствовать угрозу с нашей стороны, мы пытались довести всё до верного. Не хватило свежести, удачи, которая нам соответствовала в большинстве.

    Большое количество брака со стороны "Торпедо"? Хоккей — игра ошибок, без брака хоккея не бывает. Есть человеческий фактор, порой эти вещи не дают сыграть лучше. Мы могли играть в упрощённый хоккей, забрасывать шайбу в зону, навязывать сопернику борьбу, но это не наш стиль. Брак был, но не так много, как в прошлых матчах», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

    «Автомобилист» набрал 70 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 68 баллами находится на пятой строчке Запада.

    В следующем матче регулярного чемпионата «Автомобилист» сыграет в гостях с «Трактором» 31 января. «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком» 29 января.

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