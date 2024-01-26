Билялетдинов: Команды играли на отличном уровне

Главный тренерподвел итог матча против(2:4).

«В целом игра, мне кажется, была очень хорошей, мобильной. Команды играли на отличном уровне. Есть положительные эмоции, но есть и вопросы, которые надо поправлять. Нереализованное пятиминутное большинство и "5 на 3"? Это серьёзный момент, я согласен. Сейчас не могу сказать, почему не получилось забить и сыграть похитрее, но надо будет разобраться.

"Ак Барс" действовал чересчур осторожно при 2:0? Не могу с этим согласиться, мне так не показалось. В концовке не получилось то, что не сохранили шайбу в зоне соперника», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

«Авангард» набрал 79 очков в 55 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 66 баллами после 55 игр располагается на 6-й строчке Востока.