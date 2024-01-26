ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардХаби Алонсо, Моуринью или Джеррард: Кто заменит Юргена Клоппа?
  • 19:07
    • «Авангард» в волевом стиле победил «Ак Барс»
  • 18:10
    • Хаби Алонсо высказался о возможном назначении в «Ливерпуль»
  • 17:44
    • Хави: Руководство советует мне забыть об уходе. Я спокоен за свое будущее
  • 16:27
    • Медведев совершил камбэк с 0:2 и обыграл Зверева в полуфинале турнира Australian Open — 2024
  • 14:08
    • Клопп покинет «Ливерпуль» по окончанию нынешнего сезона
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Команды играли на отличном уровне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итог матча против «Авангарда» (2:4).

    Зинэтула Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинэтула Билялетдинов

    «В целом игра, мне кажется, была очень хорошей, мобильной. Команды играли на отличном уровне. Есть положительные эмоции, но есть и вопросы, которые надо поправлять. Нереализованное пятиминутное большинство и "5 на 3"? Это серьёзный момент, я согласен. Сейчас не могу сказать, почему не получилось забить и сыграть похитрее, но надо будет разобраться.

    "Ак Барс" действовал чересчур осторожно при 2:0? Не могу с этим согласиться, мне так не показалось. В концовке не получилось то, что не сохранили шайбу в зоне соперника», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

    «Авангард» набрал 79 очков в 55 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 66 баллами после 55 игр располагается на 6-й строчке Востока.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шпоры» могут сотворить неожиданность
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • СКА ждет очередной успех с армейском дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Ждем результативного футбола
  • «Челси» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие