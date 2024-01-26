«Авангард» — «Ак Барс»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпереигралсо счетом 4:2.

За казанцев шайбы забросили Никита Дыняка и Илья Сафонов, а за омичей Сергей Бойков, Семен Чистяков, Илья Рейнгардт и Райан Спунер.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) Голы: Дыняк — 5, 9:45 — 0:1. Сафонов — 11 (Барбер, Кошелев), 16:04 — 0:2. Бойков — 4 (Николишин, Игумнов), 22:32 — 1:2. Чистяков — 3 (Телегин, Николишин), 42:45 — 2:2. Рейнгардт — 1 (Шарипзянов, Чистяков), 45:14 — 3:2. Спунер — 19 (бол., Жафяров, Буше), 58:23 — 4:2Вратари: Хомченко — Билялов (57:37 — 58:08, 59:14)Штраф: 9 — 6Броски: 41 (20+11+10) — 37 (12+15+10)

«Авангард» набрал 79 очков в 55 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 66 баллами после 55 игр располагается на 6-й строчке Востока.