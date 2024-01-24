Тренер «Тампы»: Кучеров — уникальный игрок, нет слов

Наставник «Тампы»оценил игру форварда «Лайтнинг»

«Мы боремся за место в плей-офф, и есть пара парней, на которых вы обращаете внимание, но в первую очередь вы смотрите на Кучерова. Потрясающий игрок, уникальный, элитный. Не знаю, что еще сказать про него, у меня больше нет слов», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

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Ранее 30-летний Кучеров отметился хет-триком и результативной передаче в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин по итогам игрового дня был признан первой звездой лиги.