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    «Лада» по буллитам обыграла «Витязь» в матче КХЛ

    «Лада» — «Витязь»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» дома по буллитам победила «Витязь» - 2:1.

    «Лада»
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    «Лада»

    За тольяттинцев отличился Скотт Космачук. За гостей шайбу забросил Иван Воробьев.

    В серии послематчевых бросков победила «Лада», у которой победный буллит забросил Андрей Алтыбармакян.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Космачук — 9 (бол., Сафин, Волгин), 2:15 — 1:0. Воробьев — 9 (Бусыгин), 30:25 — 1:1Победный буллит: АлтыбармакянВратари: Подъяпольский — ШикинШтраф: 14 — 12Броски: 24 (6+4+11+3) — 44 (10+17+14+3)

    Таким образом, «Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) — девятый на Западе.

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