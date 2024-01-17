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    Мартемьянов: Есть претензии к команде по выполнению игрового задания и игровой дисциплине

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался относительно матча против СКА (2:6).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «C 0:2 начинать со СКА — неприемлемая вещь. Есть претензии к команде по выполнению игрового задания и игровой дисциплине. Особенно к нападающим, их сегодня не было ни в атаке, ни в обороне. Счёт по игре — СКА показал, как надо готовиться, как выглядеть в матче. Счёт по игре, абсолютно никаких вопросов к СКА. Они лучше сыграли, и они победили.

    Почему поменял вратаря после двух пропущенных? Два броска, два гола. Надо было встряхнуть команду, и Игорь немного не поймал ритм, поэтому решили дальше его не травмировать. Больше претензии не к Игорю, а к полевым игрокам. Лозебников в концовке получил травму? Не знаю, пока у меня нет никакой информации, не могу комментировать.

    Момент, когда Мищенко сыграл как вратарь? Это надо делать всегда. Один момент я оценил со стороны игрока СКА, при счёте 6:2 он чуть не лицом прыгнул на шайбу. Вот это была самоотдача! Вот так надо играть нам. К сожалению, мы сегодня этот хоккей не показали.

    Во втором периоде игра была более или менее равной. Хотел бы оценить игру нашей относительно молодёжной тройки. Они играли и в атаке, и в обороне, более целостно, а остальные три звена выделить не могу. Вот и все положительные моменты, к сожалению. Надо критиковать, если так оно и есть. Надо смотреть правде в глаза, быть мужиком, отвечать за свои действия на площадке. Это касается и тренерского штаба. Надо быть смелыми в этом плане. Плохо подготовились — берём на себя. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем тоже», — цитирует Мартемьянова «Чемпионат».

    После этого матча СКА поднялся на третью строчку в Западной конференции с 70 очками в 52 матчах.

    «Амур» идет десятым на «Востоке» с 50 очками в 51 игре.

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