Мартемьянов: Есть претензии к команде по выполнению игрового задания и игровой дисциплине

Главный тренервысказался относительно матча против(2:6).

«C 0:2 начинать со СКА — неприемлемая вещь. Есть претензии к команде по выполнению игрового задания и игровой дисциплине. Особенно к нападающим, их сегодня не было ни в атаке, ни в обороне. Счёт по игре — СКА показал, как надо готовиться, как выглядеть в матче. Счёт по игре, абсолютно никаких вопросов к СКА. Они лучше сыграли, и они победили.

Почему поменял вратаря после двух пропущенных? Два броска, два гола. Надо было встряхнуть команду, и Игорь немного не поймал ритм, поэтому решили дальше его не травмировать. Больше претензии не к Игорю, а к полевым игрокам. Лозебников в концовке получил травму? Не знаю, пока у меня нет никакой информации, не могу комментировать.

Момент, когда Мищенко сыграл как вратарь? Это надо делать всегда. Один момент я оценил со стороны игрока СКА, при счёте 6:2 он чуть не лицом прыгнул на шайбу. Вот это была самоотдача! Вот так надо играть нам. К сожалению, мы сегодня этот хоккей не показали.

Во втором периоде игра была более или менее равной. Хотел бы оценить игру нашей относительно молодёжной тройки. Они играли и в атаке, и в обороне, более целостно, а остальные три звена выделить не могу. Вот и все положительные моменты, к сожалению. Надо критиковать, если так оно и есть. Надо смотреть правде в глаза, быть мужиком, отвечать за свои действия на площадке. Это касается и тренерского штаба. Надо быть смелыми в этом плане. Плохо подготовились — берём на себя. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем тоже», — цитирует Мартемьянова «Чемпионат».

После этого матча СКА поднялся на третью строчку в Западной конференции с 70 очками в 52 матчах.

«Амур» идет десятым на «Востоке» с 50 очками в 51 игре.