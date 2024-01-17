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    Ковальчук о критике болельщиков «Спартака»: Встретимся, пообщаемся — недопонимания не будет, думаю

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    Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук отреагировал на критику в свой адрес со стороны болельщиков красно-белых.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    Болельщики «Спартака» ранее выступили с заявлением, в котором отметили, что в подписании Ковальчука не было никакого смысла.

    «А письмо они куда написали? В телеграме? На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор "Спартака".

    Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет.

    Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам "Спартака" небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо.

    Я много раз говорил, что мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться.

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    • И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы — я уже говорил, что открыт и со мной всегда можно поговорить.

    Конечно, встреча с фанатами будет. И после нее, может быть, мы вместе какое‑нибудь письмо в телеграме напишем», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

    Напомним, 40-летний Ковальчук стал игроком «Спартака» в конце 2023 года. В восьми матчах за красно-белых он набрал 4 (3+1) очка.

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