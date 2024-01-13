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    Каменский: Арбитры КХЛ должны держать себя в руках

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Амур КХЛ
    Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский высказался о скандальном эпизоде с участием арбитра Дениса Наумова в матче между «Авангардом» и «Амуром».

    Валерий Каменский
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    Валерий Каменский

    Наумов будет наказан за нецензурную брань в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.

    «Рот свой закрой, блин (в оригинале используется нецензурное слово)», — крикнул Наумов в адрес Кравца после того, как тренер попытался задать интересующий его вопрос во время матча с «Амуром».

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    • «Некрасивый инцидент, есть специальные комиссии, которые будут в этом разбираться. Виновные будут наказаны.

    Это хоккей, это эмоции. Судьи, конечно, должны держать свои эмоции в руках и делать свое дело.

    Некрасиво получилось, все должны уважать друг друга», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

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