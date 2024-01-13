Каменский: Арбитры КХЛ должны держать себя в руках

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛвысказался о скандальном эпизоде с участием арбитрав матче между

Наумов будет наказан за нецензурную брань в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.

«Рот свой закрой, блин (в оригинале используется нецензурное слово)», — крикнул Наумов в адрес Кравца после того, как тренер попытался задать интересующий его вопрос во время матча с «Амуром».

«Некрасивый инцидент, есть специальные комиссии, которые будут в этом разбираться. Виновные будут наказаны.

Это хоккей, это эмоции. Судьи, конечно, должны держать свои эмоции в руках и делать свое дело.

Некрасиво получилось, все должны уважать друг друга», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».